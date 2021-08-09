Во Франции молодежь заражается COVID, чтобы избежать вакцинации

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Во Франции молодые люди намеренно заражаются коронавирусом, чтобы избежать вакцинации с целью получения санитарного пропуска Pass Sanitaire. Об этом сообщает Focus.

Санитарный пропуск стал во Франции обязательным для посещения публичных мест. Получить его могут только переболевшие или вакцинированные французы.

«В худшем случае это уложит меня в постель на несколько дней̆, в лучшем случае у меня вообще нет симптомов», — заявил 20-летнего парень, который̆ хочет заразиться коронавирусом.