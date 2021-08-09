Во Франции молодые люди намеренно заражаются коронавирусом, чтобы избежать вакцинации с целью получения санитарного пропуска Pass Sanitaire. Об этом сообщает Focus.
Санитарный пропуск стал во Франции обязательным для посещения публичных мест. Получить его могут только переболевшие или вакцинированные французы.
«В худшем случае это уложит меня в постель на несколько дней̆, в лучшем случае у меня вообще нет симптомов», — заявил 20-летнего парень, который̆ хочет заразиться коронавирусом.
Другой̆ молодой̆ человек рассказал журналистам, что намеренно перестал носить маску и стал реже мыть руки, чтобы побыстрее заболеть, выздороветь и получить санитарный̆ пропуск.
«Честно говоря, если бы подруга сказала мне, что у нее COVID, я бы, возможно, пошла к ней, чтобы она на меня покашляла», — сказала 20-летняя студентка. Она предпочитает, чтобы иммунитет научился «побеждать болезнь естественным путем».
«Я предпочел бы иметь COVID один раз, чем вакцинироваться каждые три месяца до конца жизни», — написал в соцсети еще один молодой̆ человек.
Такое отношение к болезни эксперты осуждают. «Они не понимают реальной тенденции. Играть в такие игры с вирусом — это «полная ошибка. Молодые люди чувствовали себя в безопасности, но в последнее время средний возраст пациентов интенсивной̆ терапии, страдающих COVID, снизился. И даже если инфекция изначально протекает бессимптомно, нельзя игнорировать риск долгосрочных последствий», — пояснил эпидемиолог Филипп Амуайель.
Ранее сообщалось, что французские власти фиксируют увеличение количества случаев заражения коронавирусом, особенно штаммом индийского происхождения Дельта.korrespondent.net