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Во Франции одобрен план противодействия радикальному исламизму

Фото pixabay.com

Французское правительство одобрило проект закона «Об укреплении республиканских принципов», который направлен в первую очередь на противодействие радикальному исламизму, сообщает Euronews.

Изначально документ носил название «О сепаратизме», что подразумевало отделение приверженцев радикального ислама от французского общества. Но в итоге это слово решили убрать из текста, поскольку многие предложения и так вызвали острые дискуссии.

На посвященной законопроекту пресс-конференции премьер-министр Франции Жан Кастекс подчеркнул, что закон носит общий характер и не нацелен на какую-то одну религию. При этом он признал, что на сегодня особенно остро для властей стоит вопрос противодействия радикальному исламизму.

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«Политическая идеология, известная как «радикальный исламизм», является врагом республики и стремится спровоцировать вражду французов между собой», — отметил он.

По словам Кастекса, правительство намерено задействовать любые средства для борьбы с радикализмом и его проявлениями.

«Свобода не может существовать без гарантии абсолютной безопасности для граждан», — подчеркнул премьер.

При этом он заявил, что принятые властями Франции меры помогут защитить умеренных мусульман от влияния радикалов.

Согласно законопроекту:

  • школьники должны будут получать разрешение от властей, для того чтобы обучаться на дому. Таким образом планируется ограничить распространение религиозного обучения, которое критиковали власти, указывая на насаждение салафизма при домашнем обучении мусульман;
  • разглашение персональной информации о других людях с целью организации нападения на них будет приравниваться к криминальному деянию;
  • религиозные организации будут обязаны разглашать данные о получении пожертвований на сумму свыше 10 тыс. евро;
  • общественные организации смогут получать деньги от государства, только обязуясь следовать светским республиканским ценностям.

Кроме того, в законопроекте содержатся меры по борьбе с действиями, наносящими ущерб достоинству других, — в частности, врачам запрещается выдавать так называемые сертификаты девственности, которые требуют от девушек при насильственном браке.

Закон был неоднозначно воспринят во французском обществе. Главная претензия как правозащитников, так и блюстителей Конституции — мусульмане во Франции окажутся в явно притесненном положении по сравнению с другими религиями. Также противники закона обвиняют автора инициативы президента Эммануэля Макрона в том, что он просто хочет отнять голоса у Марин ле Пен, которая составит ему конкуренцию на предстоящих через два года президентских выборах.

korrespondent.net

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