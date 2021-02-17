Во Франции одобрили проект об «исламистском сепаратизме»

В документе перечислен ряд блоков по различным сферам общественной жизни — о религиозной нейтральности представителей публичных услуг, борьбе с языком ненависти онлайн, ограничениях в отношении образования дома и другие.

Во время голосования проект абсолютным большинством поддержала партия Макрона LREM — всего десять воздержались и один голос отдали против. Поддержали его также группы MoDem и Agir. При этом оппозиционные партии проголосовали преимущественно против, имея каждый свои замечания к тексту.