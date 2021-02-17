Во Франции одобрили проект об «исламистском сепаратизме»

Национальная ассамблея приняла проект об «исламистском сепаратизме» после двух недель дебатов. Об этом сообщает Le Figaro в среду, 17 февраля.
За проект проголосовали 347 депутатов из 577.
В документе перечислен ряд блоков по различным сферам общественной жизни — о религиозной нейтральности представителей публичных услуг, борьбе с языком ненависти онлайн, ограничениях в отношении образования дома и другие.
Во время голосования проект абсолютным большинством поддержала партия Макрона LREM — всего десять воздержались и один голос отдали против. Поддержали его также группы MoDem и Agir. При этом оппозиционные партии проголосовали преимущественно против, имея каждый свои замечания к тексту.
В частности, Национальное объединение Марин Ле Пен решило воздержаться. Там настаивали, что проект в таком виде не выполнит своей задачи, и внесли альтернативный проект, которым предлагают запретить «исламистские идеологии».
В свою очередь в левой партии Les Insoumis наоборот считают, что в проекте много излишеств. Президент группы Жан-Люк Меленшон назвал его «ненужным» и «опасным, потому что он угрожает наступлением на свободы».
Уже 30 марта документ начнет рассматривать Сенат — верхняя палата парламента Франции.korrespondent.net