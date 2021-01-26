Во Франции одобрили закон, защищающий шумных домашних животных

«Жизнь в сельской местности означает принятие некоторых неудобств», – заявил депутатам профильный министр Жоэль Жиро.

Теперь экологическое законодательство страны защищает колокольчики на коровах (и даже запах навоза), пение сверчков и шумный утренний трактор. Отмечается, что петух Морис и его хозяйка Коринна Фессо стали олицетворением противостояния сельских жителей и прибывших горожан. Тысячи людей подписали петицию Спаси Мориса, и судья встал на сторону птицы.

Ранее сообщалось, что суд во Франции постановил осушить водоем семьи Пешерас из-за жалобы соседа на громкое кваканье лягушек.