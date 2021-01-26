Во Франции одобрили закон, защищающий шумных домашних животных

Сенат Франции одобрил закон, который защищает шумных домашних животных. Об этом сообщила газета The Guardian.
На прошлой неделе французские сенаторы окончательно приняли законодательную инициативу, предложенную после нескольких громких конфликтов, которые разгорелись в сельской местности.
Так, в 2019 году в СМИ попала история громкого петуха по имени Морис, на которого пожаловались в суд соседи его владельцев. Они приобрели дом неподалеку и были недовольны громким пением птицы по утрам.
«Жизнь в сельской местности означает принятие некоторых неудобств», – заявил депутатам профильный министр Жоэль Жиро.
Теперь экологическое законодательство страны защищает колокольчики на коровах (и даже запах навоза), пение сверчков и шумный утренний трактор. Отмечается, что петух Морис и его хозяйка Коринна Фессо стали олицетворением противостояния сельских жителей и прибывших горожан. Тысячи людей подписали петицию Спаси Мориса, и судья встал на сторону птицы.
Ранее сообщалось, что суд во Франции постановил осушить водоем семьи Пешерас из-за жалобы соседа на громкое кваканье лягушек.korrespondent.net