Во Франции от коронавируса излечились около 19 тыс. человек

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Общее количество людей во Франции, вылечившихся от коронавирусной инфекции и выписанных из больниц, составило около 19 тыс., сообщает ТАСС со ссылкой на заявление генерального директора Управления здравоохранения страны Жерома Саломона.

Глава Управления здравоохранения также отметил, что общее число подтвержденных случаев заражения коронавирусом на территории страны выросло за минувшие сутки почти на 4 тыс. и составляет в настоящий момент 78167. Как сообщил Жером Саломон, во Франции с 1 марта зафиксированы 10328 смертей среди зараженных коронавирусом.

Руководитель управления отметил, что всего около 30 тыс. человек сейчас находятся в госпиталях. За последние сутки в больницы поступили 305 пациентов с симптомами коронавируса. Из общего числа госпитализированных около 7,1 тыс. человек в реанимации, 104 из них — моложе 30 лет.

С 17 марта во Франции действует режим самоизоляции, цель которого — максимально ограничить перемещение граждан по улицам. По решению правительства он продлен до 15 апреля.

ТАСС со ссылкой на данные Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) сообщает, что в Европе заразились коронавирусом в общей сложности 686338 человек. За последние 24 часа эта цифра выросла на 30999. Страны Северной и Южной Америки значительно уступают Европе по общему числу заболевших (384242), однако обогнали ее по подтвержденным новым случаям: 31690 за последние сутки. На третьем месте находится Западно-Тихоокеанский регион, к которому, в частности, отнесены Китай, Республика Корея и Япония. На 7 апреля там выявлен 113641 заболевший, в том числе 1119 новых случаев.

Как следует из опубликованной ВОЗ таблицы заболеваемости по странам, больше всего инфицированных зарегистрировано в США — 307318, далее следуют Испания — 135032, Италия — 132547, Германия — 99225, Китай — 83071. Сведения получены ВОЗ только из официальных источников.