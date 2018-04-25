Во Франции отметили рекордный уровень безработицы

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Безработица во Франции в связи с пандемией коронавируса достигла своего пика и увеличилась на 7,1% в марте, сообщило Национальное агентство занятости страны, сообщает Europe 1.

«Зафиксировано рекордный рост числа безработных во Франции в марте: + 7,1% или на 246 100 человек больше, чем в феврале. Количество безработных составляет — 3732500», — говорится в заявлении.

В агентстве отмечают, что резкий рост безработицы в стране связано прежде всего с «комбинированным эффектом коронавирусной кризиса и ограничительных мер, введенных с 17 марта, чтобы попытаться сдерживать эпидемию».

В стране карантин продлили до 11 мая. Люди обязаны находиться на «домашнем» карантине и выходить из дому только по крайних потребностях. На каждый выход надо лично заполнять специальный бумажный сертификат или активизировать онлайн QR-код с указанием персональных данных, адреса пребывания во время карантина, даты и времени оставления места жительства.

После 11 мая во Франции намерены частично ослабить ограничения — планируется постепенное открытие дошкольных учреждений, восстановление обучения в общеобразовательных школах и лицеях, кроме университетов. Также рассматривается возможность открытия предприятий в некоторых отраслях экономики.