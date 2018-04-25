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Во Франции ожидают очередную серию протестов

  • Фото из открытых источников

6 февраля в Париже и по всей стране ожидается очередная серия протестов против пенсионной реформы. Поскольку есть вероятность возникновения уличных беспорядков, которые могут перерасти в столкновения с полицией, туристам рекомендуется избегать мест массового скопления людей.

Напомним, французские граждане протестуют против пенсионной реформы с начала декабря. В результате протестов экономика Франции уже потеряла более 1 млрд евро.

Манифестации отражаются и на турсфере. Например, не так давно участники протестных акций заблокировали вход в Лувр под лозунги «Мона Лиза бастует, Леонардо бастует», также не работала Эйфелева башня.

tourister.ru

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