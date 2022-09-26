Во Франции потребовали расследовать финансирование партий из России

Депутаты потребовали создать парламентскую следственную комиссию, чтобы «выяснить, существуют ли во Франции политические партии, получающие финансирование из России».

В письме, требуется расследовать, есть ли партии, которые воспользовались российским финансированием. При этом особое внимание обращено на пророссийскую позицию нескольких видных лидеров, кредиты, полученные на предвыборную кампанию, но еще не выплаченные, и назначение бывших французских депутатов и министров на высокие должности в российских компаниях.

Разведка США рассекретила в этом месяце документ, в котором утверждается, что Россия с 2014 года для усиления своего влияния и поддержку на выборах угодных себе кандидатов перечислила политическим партиям в разных странах сотни миллионов евро.