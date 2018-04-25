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Во Франции предлагает внести в конституцию поправки для защиты экологии

Фото pixabay.com

Гражданский конвент по климату, обширная группа граждан, сформированная для консультации в октябре 2019 года, выступила в воскресенье с предложением провести в стране референдум с тем, чтобы внести в конституцию положения о борьбе против потепления климата, а также добавить в нее понятие о преступлении против экологии (экоциде).

Об этом сообщило агентство France Presse, напомнив, что ранее предложение относительно внесения понятия экоцида в основной закон страны были отклонены и Сенатом, и Национальным собранием, передает ТАСС.

Конвент после многих месяцев напряженной работы представил в воскресенье 150 предложений, направленных на улучшение экологии страны и планеты. Они были переданы министру по делам транспорта, министру экологического перехода Элизабет Борн. Министр отметила, что «на личной основе» поддерживает идею проведения референдума. Ранее на этой неделе в поддержку референдума по ряду экологических вопросов высказался и сам президент Франции Эмманюэль Макрон, общаясь с прессой.

Макрону предстоит 29 июня встреча со 150 гражданами конвента, на которой будет проведено дополнительное обсуждение предложений. Сама эта ассамблея была созвана в прошлом году именно по инициативе Макрона. Это было сделано после того, как в стране развернулось движение «желтых жилетов», граждан, недовольных не только экономической и социальной ситуацией, но и положением в экологической сфере. Лидер страны поставил перед конвентом задачу по выработке мер, направленных на снижение выброса парниковых газов на 40%.

Обширные предложения

Как подчеркнули представители гражданского форума, помимо двух главных вопросов, которые они предлагают вынести на референдум, конвент представляет еще ряд предложений на усмотрение властей. По референдуму же поправки предлагается внести в преамбулу к первой статье конституции.

Среди 150 предложений конвента — снижение со 130 до 110 км/ч максимальной скорости машин на автострадах, улучшение работы общественного транспорта и содействие более широкому использованию его гражданами. Как важные рассматриваются меры по введению бонусов и малусов в отношении автомашин в зависимости от уровня загрязнения ими окружающей среды.

Полезными конвент считает меры по содействию долговременной аренде автомобилей, выделение на выгодных условиях кредитов тем, что покупает электромобили и другие малозагрязняющие транспортные средства. Среди запрещающих мер предлагается прекратить к 2025 году продажу автомобилей, уровень выброса углекислого газа которых превышает 110 г/км. Предлагается также полностью запретить доступ загрязняющим типам автомашин в центральные зоны городов.

Ограничения и запреты

Разработчики считают необходимым ввести жесткие ограничения на рекламу товаров, в значительной мере связанных с масштабным выбросом парниковых газов — в частности, это касается рекламы автомобилей-внедорожников. Также в конвенте считают нужным ввести дополнительные налоги на пищевые продукты с высоким уровнем переработки, запретить генетически модифицированные семена сельхозкультур, увеличить налоги на азотные удобрения. Участники форума выступают за сокращение наполовину к 2030 году использования пестицидов, а также за полный запрет к 2035 году наиболее опасных из них.

Среди других мер — введение запретов отапливать террасы кафе, использование ночью освещения витрин магазинов. Предусмотрен и налог на доходы компаний с тем, чтобы направлять эти средства на развитие производственного потенциала страны.

В конвенте считают необходимым, чтобы в мире был создан специальный комитет, который будет проводить мониторинг того, как реализуются меры по ограничению негативного воздействия на климат и экологию планеты. В рамках Франции с этими же целями должен быть создан пост верховного уполномоченного по окружающей среде.

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