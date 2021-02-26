Во Франции продлят срок службы атомных реакторов

При проектировании срок эксплуатации реакторов не был определен, но предполагалось, что он составит 40 лет. Компании «Электрисите де Франс» предписано провести некоторые работы и испытания для обеспечения безопасности АЭС.

Сейчас 70% электроэнергии производится во Франции на атомных станциях. Это больше, чем в любой другой стране мира. В организации «Гринпис» это вызывает много недовольства: там считают, что АЭС представляют большую угрозу для окружающей среды.