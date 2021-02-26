Во Франции продлят срок службы атомных реакторов

Во Франции на 10 лет продлевают срок службы самых старых реакторов, установленных на атомных электростанциях. О соответствующем решении местного регулятора сообщает Euronews.
Речь идет о 32 реакторах мощностью 900 МВт (э), запущенных в конце 1970-х и начале 1980-х годов на восьми АЭС в разных частях страны.
При проектировании срок эксплуатации реакторов не был определен, но предполагалось, что он составит 40 лет. Компании «Электрисите де Франс» предписано провести некоторые работы и испытания для обеспечения безопасности АЭС.
Сейчас 70% электроэнергии производится во Франции на атомных станциях. Это больше, чем в любой другой стране мира. В организации «Гринпис» это вызывает много недовольства: там считают, что АЭС представляют большую угрозу для окружающей среды.
К 2035 году Франция намерена снизить долю атомной энергетики до 50%.belta.by