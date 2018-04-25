Во Франции продолжают снимать ограничения

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«Интерфакс» пишет, что во Франции продолжается отмена ограничений, введённых ранее из-за коронавируса.

Так в северном департаменте Па-де-Кале открыли пляжи — пока только для занятий спортом и прогулок. В Парижском регионе местным жителям позволили посещать леса и парки для прогулок и спортивных тренировок.

Главный французский ж/д оператор SNCF сегодня открыл возможность бронирования билетов на скоростные и междугородние поезда на июль и август.

Напомним, с 11 мая французам разрешили перемещаться без спецразрешений на расстояние до 100 км, поэтапно открываются производственные предприятия. При этом рекомендации продолжить удалённую работу там, где это возможно, будут действовать ещё три недели, а лицам старше 65 лет по-прежнему желательно оставаться в изоляции.