Во Франции прогнозируют потерю миллиона рабочих мест в 2020 году

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В 2020 году Франция потеряет около миллиона рабочих мест, а пик безработицы придется на середину 2021-го. Такой прогноз сделал Банк Франции.

Сокращение рабочих мест произойдет из-за последствий пандемии коронавируса во Франции. Пик безработицы достигнет 11,8%.

Кроме того, падение экономики в этом году прогнозируется на уровне до 10%, хотя в третьем квартале ожидается оживление экономической активности, отмечает центробанк.

В 2021 году тем не менее произойдет восстановление экономики на 7% с последующим ростом на 4% в 2022-м, но при условии контролируемости эпидемиологической ситуации.

Напомним, что ранее Франция вложила уже €450 млрд в спасение экономики. Такая сумма составляет 20% национального богатства. Во французском Минэкономики говорят, что долг нужно будет возвращать, но не «прямо сейчас».

Также сообщалось, что Макрон заявил о «возвращении счастливых дней» во Францию. Возобновление работы кафе и ресторанов даст возможность французам снова обрести французский дух, считает президент.