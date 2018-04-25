Во Франции протестируют лекарство против коронавируса

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Во Франции 10 пациентов согласились на исследование препаратом, который должен помогать людям с тяжелыми осложнениями коронавируса, сообщает Le Express.

Препарат сделан на основе гемоглобина морских червей и способен доставлять в 40 раз больше кислорода, чем гемоглобин человека. Ученые считают, что кровь морских червей Arenicolaes — это новая надежда помочь серьезным случаям заболевания коронавирусом, говорится в публикации.

Уже 10 пациентов с COVID-19 согласились на тестирование препарата. Всем им введут раствор, предназначенный для пациентов, страдающих острым респираторным дистресс-синдромом (ОРДС — угрожающее для жизни воспалительное поражение легких).

Этот раствор сделан из гемоглобина морского червя. Продукт под названием HEMO2life уже прошел испытания в США на людях с мозговой гипоксией.

Компания-изготовитель препарата уже заявила, что в случае успеха готова сразу предоставить 5 тыс. доз раствора и может в короткий промежуток времени произвести дополнительно 15 тыс. доз. Ранее во Франции уже испытывали препарат против коронавируса.

Напомним, российские ученые сообщили о создании трех препаратов, которые теоретически могут быть эффективны при лечении коронавируса.