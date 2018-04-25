default image
В США к эпидемии коронавируса прибавились стихийные бедствия

Подробнее...
default image
А.Вярига предупреждает о мошенниках, предлагающих лекарство от коронавируса в интернете

Подробнее...
default image
В Мали отправились 33 военных Литвы, всех их проверили на коронавирус

Подробнее...
default image
В Польше 2347 человек заражены, 35 скончались от коронавируса

Подробнее...
default image
В Украине уже около 800 случаев коронавируса

Подробнее...
default image
Скончался еще один пациент из Укмерге, общее число смертельных исходов в Литве – 9

Подробнее...
default image
А.Вярига: в больницах Литвы – 125 лиц с коронавирусом, 14 из них – в реанимации

Подробнее...
default image
Во Франции протестируют лекарство против коронавируса

Подробнее...
default image
С.Сквярнялис: запрет на возвращение паромами и самолетами не распространяется на купивших билет

Подробнее...
default image
Венгрия наделяет премьера расширенными правами

Подробнее...
default image
Й.Столтенберг: НАТО наблюдает значительный рост военной активности России у своих границ

Подробнее...
default image
Слежка в карантин. Коронавирус убивает демократию

Подробнее...
default image
Г. Сурплис: проверено рекордно большое число проб, процент заразившихся сокращается

Подробнее...
default image
В Литве зарегистрирована новая политическая партия - Национальное объединение

Подробнее...
default image
ООН: Если не защитить от COVID-19 мигрантов и беженцев, мы не сможем взять его под контроль

Подробнее...
default image
В марте в Литве недополучено около 15% запланированных налогов – ГНИ

Подробнее...
default image
С начала карантина треть украинцев перестали работать

Подробнее...
default image
ВОЗ: число заразившихся коронавирусом в мире скоро достигнет 1 млн

Подробнее...
default image
В пяти странах Африки еще нет коронавируса

Подробнее...
default image
Л. Линкявичюс обсудит с министрами НАТО помощь альянса во время коронавирусного кризиса

Подробнее...
TOP,Сегодня в мире

Во Франции протестируют лекарство против коронавируса

Nuotrauka pixabay.com

Во Франции 10 пациентов согласились на исследование препаратом, который должен помогать людям с тяжелыми осложнениями коронавируса, сообщает  Le Express. 

Препарат сделан на основе гемоглобина морских червей и способен доставлять в 40 раз больше кислорода, чем гемоглобин человека. Ученые считают, что кровь морских червей Arenicolaes — это новая надежда помочь серьезным случаям заболевания коронавирусом, говорится в публикации.  

Уже 10 пациентов с COVID-19 согласились на тестирование препарата. Всем им введут раствор, предназначенный для пациентов, страдающих острым респираторным дистресс-синдромом (ОРДС — угрожающее для жизни воспалительное поражение легких).

Этот раствор сделан из гемоглобина морского червя. Продукт под названием HEMO2life уже прошел испытания в США на людях с мозговой гипоксией.  

Компания-изготовитель препарата уже заявила, что в случае успеха готова сразу предоставить 5 тыс. доз раствора и может в короткий промежуток времени произвести дополнительно 15 тыс. доз. Ранее во Франции уже испытывали препарат против коронавируса. 

Напомним, российские ученые сообщили о создании трех препаратов, которые теоретически могут быть эффективны при лечении коронавируса.

korrespondent.net

Оставить комментарий/ Parašyti nuomonę

avatar
600