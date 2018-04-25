Во Франции протесты против пенсионной реформы

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Общенациональная забастовка проходит во Франции: люди выступают против пенсионной реформы, разрабатываемой правительством. Об этом сообщает .

«5 декабря в Франции заранее назвали «черным четвергом». В стране объявлена ​​общенациональная забастовка против пенсионной реформы, которую готовит правительство, выполняя предвыборное обещание президента Эммануэля Макрона», — говорится в сообщении.

О серьезности этого протеста говорит то, что на железных дорогах страны почти парализовано движение. Из-за забастовки также закрыты две трети школ. Бастуют энергетики, авиадиспетчеры и больницы. Акции протеста проводят полицейские и сотрудники судов.

Ожидается нарушения в работе автобусных и железнодорожных маршрутов, отмена трети авиарейсов, остановка большей части парижского метро — это только часть мероприятий, которые состоятся сегодня.

Национальная железнодорожная компания SNCF объявила, что 5 декабря движение на высокоскоростных линиях поездов TGV будет обеспечено лишь на 10%. На региональных линиях будут курсировать только 20% поездов-экспрессов. Дирекция SNCF считает, что железнодорожное движение будет сильно затруднено до 12 декабря.

По всей Франции заявленно 245 манифестаций. В Париже введены повышенные меры безопасности.

Причина протеста — радикальная реформа пенсионной системы, обещанная президентом Макрона. Ее суть — переход от сложной системы из 42 различных режимов к универсальной пенсионной системе, начиная с 2025 года. Реформа предусматривает изменение принципа начисления пенсий и переход к системе пенсионных баллов. При сохранении пенсионного возраста 62 года (право выхода на пенсию) для получения полной пенсии (без отчислений) французам придется работать минимум до 64 лет. Этот возраст будет повышаться для того, чтобы пенсионная система оставалась бездефицитной. Работу над реформой завершает правительство, которое намерено провести ее через парламент в начале 2020 года.

Следует отметить, что в различных категорий работников есть свои причины для недовольства реформой. Так, транспортники — главная движущая сила протеста — защищают свой специальный режим, позволяющий им выходить на пенсию досрочно.

Напомним, что последняя волна протестов во Франции прошла в середине сентября. Врачи, медсестры и юристы высказали недовольство запланированной пенсионной реформой, которая, по их словам, удвоит налоги.