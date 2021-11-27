Во Франции ревакцинация станет обязательной для продления санитарного пропуска

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ТАСС сообщает, что власти Франции решили сделать ревакцинацию обязательной для продления санитарного пропуска. Об этом заявил глава французского Минздрава Оливье Веран.

Мера вступает в силу с 15 января. С этой даты все санитарные пропуска граждан в возрасте от 18 до 65 лет, которые не получат бустерную дозу, будут деактивированы. Гражданам даётся два месяца на то, чтобы получить третью дозу вакцины.

Также сообщается, что с 15 января в стране будет сокращён срок действия ПЦР-тестов — с 72 до 24 часов.