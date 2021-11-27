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Во Франции ревакцинация станет обязательной для продления санитарного пропуска

Фото pixabay.com

ТАСС сообщает, что власти Франции решили сделать ревакцинацию обязательной для продления санитарного пропуска. Об этом заявил глава французского Минздрава Оливье Веран.

Мера вступает в силу с 15 января. С этой даты все санитарные пропуска граждан в возрасте от 18 до 65 лет, которые не получат бустерную дозу, будут деактивированы. Гражданам даётся два месяца на то, чтобы получить третью дозу вакцины.

Также сообщается, что с 15 января в стране будет сокращён срок действия ПЦР-тестов — с 72 до 24 часов.

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