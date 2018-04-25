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Во Франции родители недовольны дистанционным обучением в вузах

Фото из открытых источников

Французские родители жалуются на то, что с переходом университетов и высших школ на дистанционную работу качество преподавания существенно снизилось, а оплата за обучение осталась такой же высокой, сообщает Le Figaro. Карантин подтолкнул многих студентов бросить учёбу, а оставшиеся беспокоятся, что их диплом может обесцениться.

«Нас как родителей студентов почти не слышат — потому что закрытые кампусы не мешают нам ходить на работу» — пожаловалась в интервью Le Figaro Натали, чей сын изучает медицину в университете Амьера, а дочь — предпринимательство в Ренне. Как и прошлой весной, оба возобновили дистанционное обучение, однако это раздражает их мать: по её словам, даже если университеты хорошо подготовились к онлайн-обучению, оно не может «компенсировать физическое присутствие». «Они (занятия. — ИноТВ) очень разные по качеству, а профессоры неодинаково доступны, когда студентам нужны пояснения», — отмечает Натали. Так, по её заверениям, для занятий по медицине предоставляют видео «плохого качества», а студентам не хватает печатных учебных материалов для работы.

То, что составляло соль обучения в бизнес-школе — встречи на парах, праздники, ассоциации, знакомство с сокурсниками — теперь происходит в виртуальном пространстве. Натали считает, что платить €11 тыс. за обучение из собственной комнаты становится слишком дорого. К тому же она задаётся вопросом, насколько такое образование будет востребовано на рынке труда в кризис.

Прошлой весной родители потребовали «скидку» во многих частных высших школах, а недовольные студенты подали множество петиций. Действительно, рассуждает французская газета, эти образовательные учреждения должны были сэкономить на уборке, обогреве, водоснабжении и электричестве. Со своей стороны вузы подчёркивают, что им пришлось потратить средства для борьбы с COVID-19, а расходы не сокращаются. В результате они беспокоятся за свои финансы: в некоторых школах значительное число учащихся составляли иностранные студенты, многие из которых прекратили обучение. К тому же налог на профподготовку кадров может сократиться из-за осторожности некоторых компаний.

Как подчёркивает официальный представитель федерации родителей учеников (PEEP) Юбер Салаун, одно из достоинств высших школ — стажировки и семестры за границей — отложены на неопределённый срок. «Совместное проживание в иностранном городе, пропитывание другой культурой и образом мыслей — это не шутки, — считает Салаун. — Это открытие мира, к которому у студентов больше нет доступа». Представитель федерации подтверждает, что во время карантина «считалось хорошими манерами говорить, что в высшем образовании всё хорошо, тогда как занятия оставляли желать лучшего».

Несмотря на приложенные усилия, этим летом по опросу Ipsos более восьми из десяти студентов заявили, что карантин привёл к прекращению их обучения. Ещё большую тревогу вызывает то, что 38% из них считают изоляцию «очень» или «достаточно» важным фактором в принятии этого решения. Среди молодёжи 45% обеспокоены тем, что их диплом обесценится. При этом федерация PEEP задаётся вопросом, будут ли родители и дальше отдавать большие деньги за неопределённые возможности на рынке мультимедиа, пиара и маркетинга.

russian.rt.com

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