Во Франции усилили меры по борьбе с пандемией

В тоже время, жители Парижа и регионов Франции вынуждены привыкать к дополнительным ограничениям, введенным из-за ухудшения эпидемической ситуации в связи с коронавирусом, в том числе к усиленному контролю за соблюдением комендантского часа, сообщает ТАСС.

30 января во Франции было проведено 65 тыс. проверок на соблюдение ограничений в связи с пандемией, по итогам которых выписано 6 тыс. штрафов. За первое нарушение размер штрафа составляет 135 евро.

Несмотря на возможность получить от работодателя необходимый для перемещений по городу пропуск, пользуются этим далеко не все. Некоторые фирмы отпускают сотрудников домой в 17.00, другие переводят работников на удаленный режим работы.

Комендантский час и новое распоряжение правительства о закрытии магазинов площадью более 20 тыс. кв.м (включая всемирно известные торговые центры) пришлись на время сезонных скидок. Небольшие бутики продолжают свою работу, но количество посетителей в них ограничили так, чтобы на одного клиента приходилось не менее 10 кв.м. Отсюда очереди на улицах.

Соблюдать же эти правила удается далеко не всем. По словам главы МВД, в выходные почти 400 магазинов и других заведений были оштрафованы за нарушение нормативов по максимальному количеству посетителей в торговых залах.

Не лучше ситуация у владельцев кафе и ресторанов. Многие так устали ждать обещанного разрешения на открытие своих заведений, что пригрозили возобновить работу самовольно. Министр экономики, финансов и восстановления Франции Брюно Ле Мэр предостерег работников отрасли от поспешных шагов. «Все, кто будут работать незаконно и откроют свои заведения, не получат средств из фонда помощи в течение месяца», — подчеркнул он. За повторное игнорирование правил власти, по его словам, лишат нарушителей доступа к фонду навсегда.

Ближайшее заседание Совета обороны, на котором будет обсуждаться санитарная ситуация, запланировано на 3 февраля. Власти мотивируют введенные ими новые ограничения стремлением избежать объявления в третий раз на протяжении последних 11 месяцев режима самоизоляции населения.