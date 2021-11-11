Во Франции ужесточили требования для получения паспорта вакцинации

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Во Франции президент Эммануэль Макрон объявил новые требования к COVID-вакцинации из-за всплеска заболеваемости в стране. Об этом сообщает Politico.

С 15 декабря паспорта вакцинации людей старше 65 лет больше не будут действительны, если им не была сделана ревакцинация. Пока это единственная возрастная группа, которая может получить во Франции дополнительный укол, но люди в возрасте от 50 до 64 лет также смогут получить его «в начале декабря».

«Если вам сделали прививку более шести месяцев назад, я рекомендую вам записаться на прием сейчас», — сказал Макрон.

Отметим, что в сентябре Франция начала кампанию ревакцинации для людей старше 65 лет. На данный момент дополнительную вакцину получили 3,3 миллиона человек из 7,7 миллиона человек, имеющих право на нее. При этом паспорт вакцинации, также известный как «зеленый пропуск», необходим для входа в рестораны, кафе, тренажерные залы, кинотеатры и театры, а также на концерты и спортивные мероприятия.