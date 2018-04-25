Во Франции вскоре после отмены карантина начали закрывать школы

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В городе Рубе на севере Франции после выхода из карантина снова закрыли восемь школ. Об этом сообщает Daily Mail.

Отмечается, что у одного из учеников оказался положительный тест на коронавирус. В результате были закрыты семь государственных школ и одно частное учебное заведение.

Теперь правоохранители устанавливают, с кем мог контактировать ребенок, чтобы проверить на наличие опасного вируса и изолировать его от здоровых людей.

Пока были открыты начальные классы образовательных учреждений, зарегистрировано 70 случаев заболевания коронавирусной инфекцией среди учителей и учеников.

Местные чиновники говорят, что ранее школы закрыли в связи с введенным в стране карантинным режимом в качестве мер предосторожности. Они прогнозируют, что пострадавшие от коронавируса учреждения откроются к 25 мая.

Напомним, что ранее во Франции открыли школы после двух месяцев карантина — 1,5 млн учеников вернулись на учебу, но с ограничениями — школы обязали придерживаться правил социальной дистанции и гигиены.