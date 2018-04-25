Во Франции вводят комендантский час из-за коронавируса

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РИА Новости сообщает, что во Франции вводится комендантский час из-за коронавируса. Решение касается Парижа и столичного региона, Лилля, Марселя, Гренобля, Лиона, Руана, Сент-Этьена, Тулузы и Монпелье.

О введении жестких антикоронавирусных мер заявил президент Франции Эммануэль Макрон. Он назвал резкий рост числа инфицированных в стране второй волной пандемии.

Комендантский час будет действовать с 21:00 до 6:00 начиная с субботы 17 октября. Нарушителей режима будут штрафовать на 135 евро, при повторном нарушении – на 1 500 евро.