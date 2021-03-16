Во Франции выявили новую мутацию коронавируса

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Во французской провинции Бретань на северо-западе страны выявлен новый вариант коронавируса, сообщается на сайте Министерства здравоохранения страны.»После выявления путем секвенирования в Бретани нового варианта [коронавируса] (производного от Clade 20 °C) органы здравоохранения принимают необходимые меры по мониторингу и поддержке», — говорится в сообщении.

По данным Минздрава страны, 13 марта было выявлено 79 случаев заболевания COVID-19, и восемь из них пришлось на новый вариант коронавируса. При этом штамм не определяется при помощи обычных ПЦР-тестов — у зараженных им были симптомы заболевания, но мазки показывали отрицательные результаты. Для диагностирования заражения этой разновидностью вируса может понадобиться серологический анализ крови.