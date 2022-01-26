Во Франции за сутки зафиксировано более 500 тыс. новых случаев COVID-19

Фото sam.lrv.lt

Во Франции за сутки зафиксировали 501,6 тыс. новых случаев заражения коронавирусом, что является самым высоким показателем с начала эпидемии. Соответствующие данные приводит Национальное агентство общественного здравоохранения Франции, сообщает ТАСС.

Предыдущий антирекорд был зафиксирован 18 января, когда власти сообщили о 464 тыс. инфицированных за сутки.

Средняя заболеваемость по стране составляет 3,7 тыс. случаев на 100 тыс. жителей. Наибольшее число заразившихся фиксируется в регионах Пеи-де-ла-Луар на западе страны, Овернь-Рона-Альпы и Прованс-Альпы-Лазурный берег на юге. В столичном регионе заболеваемость, согласно данным властей, наоборот снизилась и составляет 3,3 тыс. на 100 тыс. жителей.

По состоянию на 25 января в стране с населением 67 млн человек полный курс вакцинации прошли 52,5 млн, а бустерную (третью) дозу вакцины получили свыше 34 млн французов. С начала пандемии во Франции от последствий коронавируса умерли более 128 тыс. человек.