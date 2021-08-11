Во время беспорядков у сейма пострадало 18 правоохранителей, трое попали в медучреждения

Об этом она говорила на заседании фракции Литовского союза «крестьян» и «зеленых».

Министр поблагодарила правоохранителей за профессионализм.

«Граждане Литвы имеют право выражать свои политические убеждения, свои взгляды законными способами, я очень сожалею, что нужно было защищать институции Литвы от агрессивных действий», — сказала А. Билотайте.

Генеральный комиссар полиции Ренатас Пожела на пресс-конференции сказал, что никто из полицейских не получил серьезных ранений, они лечились амбулаторно, более серьезные ранения получили сотрудники СОБ.

Глава СОБ Ричардас Поцюс на пресс-конференции сказал, что ранены шесть сотрудников, один был контужен.

Кроме того, во время беспорядков у сейма были испорчены восемь транспортных средств.

Как сообщает полиция, к медикам обратились и восемь участников митинга, они предположительно пострадали от слезоточивого газа. (Одна из митингующих вдохнула газ и потеряла сознание, ей была оказана медицинская помощь — ЛК).

Министр сказала, что не располагает данными о пострадавших во время беспорядков их участниках.

Из-за произошедших во вторник вечером возле сейма беспорядков задержано 26 человек. Однако Р. Пожела не исключил, что задержанных будет больше.

Полиция специального назначения около 2 часов ночи закончила разгон остававшихся у сейма участников акции протеста. Правоохранители со щитами понемногу продвигались вперед и использовали слезоточивый газ.

Около 5 тыс. человек во вторник собралось возле сейма в Вильнюсе, чтобы выразить несогласие с планируемыми правительством ограничениями для не имеющих иммунитета от коронавируса людей.

После окончания заседания сейма часть участников протеста заблокировала выходы из здания парламента и выезды из внутреннего двора (митингующие узнали, что парламентарии приняли поправки об ограничениях и собрались у выходов, чтобы задать им вопросы — ЛК). Когда правоохранители попытались отвести их от здания, начались беспорядки – в правоохранителей полетели бутылки, сигнальные ракеты, против участников протеста был применен слезоточивый газ.