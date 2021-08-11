Во время беспорядков у сейма пострадало 18 правоохранителей, трое попали в медучреждения

Во время беспорядков у сейма Литвы вечером во вторник были ранены 18 правоохранителей – 12 полицейских и шесть сотрудников Службы общественной безопасности (СОБ).
По словам министра внутренних дел Агне Билотайте, троих правоохранителей увезли в лечебные учреждения. Пострадавшим потребовались операции.
«Я рада хотя бы тому, что люди после операции, процедур смогли вернуться домой. Но это показывает, что все серьезно, очень серьезно. Беспорядки были инициированы, не просто выражение мнения или позиции», — сообщила в среду министр внутренних дел.
Об этом она говорила на заседании фракции Литовского союза «крестьян» и «зеленых».
Министр поблагодарила правоохранителей за профессионализм.
«Граждане Литвы имеют право выражать свои политические убеждения, свои взгляды законными способами, я очень сожалею, что нужно было защищать институции Литвы от агрессивных действий», — сказала А. Билотайте.
Генеральный комиссар полиции Ренатас Пожела на пресс-конференции сказал, что никто из полицейских не получил серьезных ранений, они лечились амбулаторно, более серьезные ранения получили сотрудники СОБ.
Глава СОБ Ричардас Поцюс на пресс-конференции сказал, что ранены шесть сотрудников, один был контужен.
Кроме того, во время беспорядков у сейма были испорчены восемь транспортных средств.
Как сообщает полиция, к медикам обратились и восемь участников митинга, они предположительно пострадали от слезоточивого газа. (Одна из митингующих вдохнула газ и потеряла сознание, ей была оказана медицинская помощь — ЛК).
Министр сказала, что не располагает данными о пострадавших во время беспорядков их участниках.
Из-за произошедших во вторник вечером возле сейма беспорядков задержано 26 человек. Однако Р. Пожела не исключил, что задержанных будет больше.
Полиция специального назначения около 2 часов ночи закончила разгон остававшихся у сейма участников акции протеста. Правоохранители со щитами понемногу продвигались вперед и использовали слезоточивый газ.
Около 5 тыс. человек во вторник собралось возле сейма в Вильнюсе, чтобы выразить несогласие с планируемыми правительством ограничениями для не имеющих иммунитета от коронавируса людей.
После окончания заседания сейма часть участников протеста заблокировала выходы из здания парламента и выезды из внутреннего двора (митингующие узнали, что парламентарии приняли поправки об ограничениях и собрались у выходов, чтобы задать им вопросы — ЛК). Когда правоохранители попытались отвести их от здания, начались беспорядки – в правоохранителей полетели бутылки, сигнальные ракеты, против участников протеста был применен слезоточивый газ.