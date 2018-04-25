Во время карантина – особые льготы для водителей

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В связи с действующим в стране карантином Министерство внутренних дел Литвы приняло решение, которое позволит не наказывать водителей, которые не поменяли шипованную резину на летнюю во время карантина.

По словам представителей МВД Литвы, по окончании карантина водителям будет дано время, чтобы сменить шипованные покрышки, если, конечно, кто-то с такими покрышками вообще ездил этой зимой. Помимо этого, представители МВД Литвы сообщили, что на время карантина не будут штрафовать водителей пожилого возраста, у которых будут просрочены водительские права.

По словам Риты Тамашунене, министерство также разрешило временно забирать документ не самому человеку, а его членам семьи — не нужно даже письменной доверенности. «Мы приняли решение, что паспорт, карту идентификации личности могут забрать близкие и члены семьи, чтобы пожилые люди, которым надо было поменять документ, не ходили в миграционное отделение, чтобы было меньше контактов, это могут сделать молодые люди», – сказала она.

Также напоминаем о действующем скоростном режиме: с апреля по октябрь допустимая скорость на автомагистралях составляет 130 км/ч. На скоростных дорогах — не выше 120 км/ч, на асфальтированных и бетонных дорогах — не выше 90 км/ч, на других дорогах — не выше 70 км/ч. В то же время начинающие водители с апреля по октябрь могут ездить по автомагистралям на скорости не выше 100 км/ч, на скоростных дорогах — не выше 90 км/ч, на асфальтированных и бетонных дорогах — не выше 80 км/ч, на других дорогах — не выше 70 км/ч.

Наказывать за просроченный техосмотр не будут

Министерство транспорта Литвы меняет порядок прохождения техосмотра на время действия карантина.

«Из-за распространения коронавируса COVID-19 и действующего в Литве карантина многих водителей беспокоит вопрос безопасного прохождения техосмотра. Кроме того, находящим в самоизоляции запрещено контактировать с другими людьми. С учетом этой ситуации для обеспечения безопасности контролеров и водителей мы даем возможность отсрочки прохождения техосмотра на месяц после окончания карантина», – сказал министр транспорта и коммуникаций Ярослав Наркевич.

Необходимо отметить, что станции техосмотра в карантин работают, поэтому техосмотр можно пройти. В новом порядке техосмотра учитываются требования безопасности работников и клиентов, ограничивается контакт. В соответствии с новыми правилами контролер не должен садиться в салон, за исключением случаев, когда необходимо проверить тормозную систему и рулевой механизм. Во время карантина внутреннее оснащение автомобиля проверять не будут, будут оценивать только внешние недочеты. Не будут также проверять наличие огнетушителя, треугольных знаков, наборов для оказания первой помощи. Техосмотр будут предоставлять и во время карантина, поскольку эта услуга актуальна для бизнеса, занимающегося продажами авто. В остальных случаях, особенно если речь идет о больных коронавирусом или о тех, кто должен соблюдать режим самоизоляции, техосмотр можно будет пройти в течение 30 дней после отмены карантина.

Информация «ЛК», BNS, литовских СМИ