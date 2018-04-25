Во время карантина старшеклассники Вильнюса будут учиться только дистанционно

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С введением с субботы карантина в Литве, столичное самоуправление постановило, что ученики старших классов будут учиться только дистанционно, а начальные школы должны будут также предоставить возможность ученикам учиться дистанционно.

«В постановлении установлено, что все дети 5-12 классов будут обучаться дистанционно, за исключением детей со специальными образовательными потребностями. Что касается начальной школы — в отдельных случаях, если родители хотят и могут обучать своих детей удаленно, школы Вильнюса просят создать такую ​​возможность », — сказал BNS заместитель мэра Витаутас Миталас.

По данным самоуправления, в учебных заведениях Вильнюса коронавирус выявлен у 138 сотрудников и 223 ученика. На самоизоляции мз-за контактов 263 работника школ и 1,6 тыс. детей.

На этой неделе, в связи с пандемией коронавируса, правительство решило объявить национальный карантин, который ранее был введен в некоторых муниципалитетах, в том числе и в Вильнюсе.

Во время всеобщего карантина детские сады и начальные классы будут работать в обычном режиме в соответствии с требованиями безопасности, а учащиеся 5–12 классов должны будут учиться либо дистанционно, либо в сочетании с дневным методом, за исключением специальных школ, где продолжится контактное обучение.

По сообщению Министерства образования, науки и спорта, во время карантина смешанное обучение также будет разрешено для учеников начальных школ.

Информация ЛК по сообщению BNS