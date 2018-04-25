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Во время поездок между странами Балтии нужно иметь при себе личный документ

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TOP,Новости,Общество

Во время поездок между странами Балтии нужно иметь при себе личный документ

Фото BFL/Андрюса Уфартаса

После того, как в конце следующей недели будут сняты ограничения передвижения людей между странами Балтии, планирующим поездки в Латвию или Эстонию гражданам Литвы нужно будет обязательно иметь при себе удостоверяющий личность документ и поинтересоваться правилами карантина в этих странах, говорит министр внутренних дел Рита Тамашунене.

«Хочу подчеркнуть, что контроль на внутренних границах не отменен, так что следует напомнить, что личный документ обязателен, так как пограничники могут проверить вас в любом случае», — сказала министр в пятницу BNS.

По словам министра, информацию о правилах карантина в Латвии и Эстонии намечается выложить на сайте МВД.

Р. Тамашунене в пятницу обсудила вопросы пограничного контроля после снятия ограничений передвижения между Балтийскими странами с министрами внутренних дел Латвии и Эстонии.

С 15 мая в Литву могут свободно приехать граждане Латвии и Эстонии — им не нужно обосновывать цель своей поездки и на них не будет распространяться правило двухнедельной самоизоляции.

Такие же права приобретают граждане Литвы при поездках в Латвию и Эстонию.

В частности, с 15 мая граждане Литвы смогут возвращаться из-за рубежа, а иностранцы могут въезжать в Литву через два дополнительных пункта погранконтроля с Латвией — Бутинге и Смелине. Сейчас через них можно выехать в Латвию, однако вернуться можно только через погранпереход Салочяй.

Контроль на внутренних границах будет осуществляться до 24 часов 31 мая.

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