Во время президентских выборов проверялось окружение всех кандидатов

«Я совершенно не согласен, что мы все действия главы ДГБ могли бы расценить как законные, поскольку для этого требуется провести парламентское расследование», – сказал журналистам В. Бакас.

Во вторник после обеда комитет отправится в ДГБ, где ознакомится с процессом.

У ДГБ были основания наблюдать за выборами, заявил руководитель

Директор ДГБ Д. Яунишкис после заседания комитета сказал, что у департамента были все основания и полномочия следить за избирательным процессом», а собранная информация никому не предоставлялась.

«ДГБ никому не предоставляет информацию, и в данном случае никому не предоставлял. Это наши внутренние дела, и у нас были все основания и полномочия следить за избирательным процессом, защищать выборы от возможного влияния извне, что и сделали», – сказал Д. Яунишкис.

Он также сказал, что «фамилии лиц, которые проверялись, будут предоставлены, когда комитета прибудет в помещения ДГБ, мы покажем, как это делается».

«Информации много, она поступает всеми способами, и эта информация загружается в машины, проверяется через наши дата-базы, если есть какие-то проблемы или еще что-то, а если нет, то эту информацию просто уничтожают, и все», – сказал глава ДГБ.

Он также сказал, что не может комментировать, почему у информатора из разведки могло сложиться впечатление, что это делается незаконно.

«Я не знаю, не могу комментировать информатора и не хотел бы это делать, я уважаю его гражданский долг, который он выполнил, а почему ему показалось, я бы не хотел (оценивать – BNS) это его информация и он за это отвечает»,– сказал Д. Яунишкис.

У Д. Гайжаускаса нет сомнений в ДГБ

Глава КНБО, «аграрий» Д. Гайжаускас после закрытого заседания констатировал, что «основания для таких действий ДГБ, которые имели место, не были нарушены».

«Комитет заслушал главу ДГБ и других представителей, он может констатировать, что ДГБ действовал законно, руководствуясь Стратегией нацбезопасности, одной из основных задач которой является защита политической системы, это приоритет, запланированный Госсоветом по обороне, и законность точно не была нарушена», – сказал Д. Гайжаускас.

Глава комитета также отметил, что «ДГБ не собирал информацию по какому-то заказу, более того не предоставлял затем информацию кандидатам после ее проверки».

«Третье, во время выборов проверялись все кандидаты, это было поставлено в задачах, которые сформулировал глава ДГБ. Не выбирался один кандидат, окружение ни одного кандидата не проверялось особым образом», – сказал председатель комитета.

Он также отметил, что поскольку комитет уже проводит расследование ситуации, то отдельное парламентское расследование ДГБ не нужно.

«То, что сейчас выполняет комитет, было бы тем же, что бы выполняли и временная комиссия», – сказал Д. Гайжаускас.

В. Бакас по-прежнему настаивает на временной комиссии

Член КНБО и бывший глава этого комитета Витаутас Бакас между тем, утверждает, что сомнения по поводу информации о ДГБ не развеяны, и для этого требуется парламентское расследование.

«По мнению информатора, информация о кандидатах и прочих участниках избирательного процесса собиралась незаконно, возможно с совершением преступных деяний, с нарушением принципа политического нейтралитета, а сегодня на заседании эти сомнения не были развеяны», – сказал В. Бакас журналистам после заседания комитета.

«Я совершенно не согласен, что мы все действия главы ДГБ можем оценить как законные, поскольку для этого требуется провести парламентское расследование», – отметил В. Бакас.

Он выразил надежду на то, что правление сейма пересмотрит его предложение о парламентском расследовании.

«Комитет, который я возглавлял в то время, никогда не формулировал задач сбора информации о кандидатах в президенты, членах сейма или об их окружении, Госсовет по обороне этого тоже не делал, поэтому я считаю, что только спецкомиссия может ответить на вопросы об обоснованности заявления информатора», – сказал парламентарий.

Он также сказал, что если правление сейма не инициирует расследование, то его инициирует он сам, собрав подписи в поддержку. Для этого требуются подписи не менее 36 депутатов.

На прошлой неделе стало известно, что высокопоставленный сотрудник разведки в прошлом году информировал тогдашнего председателя КНБО сейма Витаутаса Бакаса, что по указанию руководства ДГБ в 2018-2019 годах разведка собирала информацию об окружении бывшего тогда кандидатом в президенты Гитанаса Науседы и о дипломате Вигаудасе Ушацкасе.

Сотрудник разведки, получивший статус информатора, считает, что такими действиями руководство разведки могло нарушить принципы законности и политического нейтралитета. Бывший глава парламентского Комитета по национальной безопасности и обороне (КНБО) Витаутас Бакас считает, что представленные данные свидетельствуют о том, что ДГБ мог вмешиваться в политические процессы.

ДГБ же утверждает, что не собирал информацию об упомянутых лицах, строго соблюдал законы. Разведывательное ведомство утверждает, что могло проверять информацию по поручению в рамках задачи выявления возможного вмешательства иностранных государств в выборы.

В. Бакас передал материал Службе спецрасследований и Генпрокуратуре, а, узнав, что расследование не проводится, предложил правлению сейма инициировать парламентское расследование.

Комитет ранее заслушал информацию о проверке, проведенной Генпрокуратурой и Службой спецрасследований данных, предоставленных информатором. Председатель КНБО Д. Гайжаускас тогда заявил журналистам, что материалы, полученные от должностного лица, проверялись десять месяцев, и не было установлено признаков преступных деяний.