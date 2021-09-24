Во время речи президента Литвы в Чикаго был плакат, обвиняющий в гомофобии

Nuotraukos autorius Robertas Dačkus/ lrp.lt

Во время выступления президента Литвы Гитанаса Науседы перед литовской общиной в Чикаго (США) был поднят плакат, обвиняющий его в гомофобии.

Из видеозаписи, которой поделились общественный деятель, журналист Андрюс Тапинас и портал новостей lrytas.lt, видно, что когда президент выступал в Храме Св. Девы Марии, перед собравшимися встала девушка с плакатом «Науседа является гомофобом».

Плакат у девушки отняли, а ее саму через некоторое время выпроводили из храма.