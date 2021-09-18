Во Всемирном индексе экономической свободы Литва поднялась на 8 место

Во Всемирном индексе экономической свободы Литвы поднялась с 11-го на 8-е место среди 165 государств и территорий, сообщает Литовский институт свободного рынка (ЛИСР).

В обнародованном канадским аналитическим центром Fraser Institute индексе (он опирается на данные 2019 года) оценка экономической свободы Литвы незначительно повысилась: с 8,10 до 8,21 балла.

«Высокое восьмое место – большой аванс для новой власти Литвы, амбицией которой являются надежны и благоприятные условия для всех желающих создавать добавленную стоимость, его следует приветствовать. Много лет участвуя в составлении Всемирного индекса экономической свободы, мы прекрасно видим, какие сферы заслужили для Литвы признание, а где нужно подтянуться», – сказала для пресс-релиза президент ЛИСР Елена Леонтьева.