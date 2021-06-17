Во всех центрах вакцинации в Литве в четверг – прививки без предварительной регистрации

С целью повышения темпов вакцинации от коронавируса, в четверг по всей Литве люди смогут прививаться без предварительной регистрации.
Центры вакцинации во всех самоуправлениях будут принимать людей с 8 часов утра до 20 часов.
Прививающийся человек обязан иметь документ удостоверения личности.
Население просят обращать внимание на указатели, находящиеся в центрах вакцинации: для прибывающих без регистрации будет создана отдельная «живая» очередь.
Заранее зарегистрировавшимся не придется стоять в общей очереди, центры вакцинацию организуют отдельные потоки.
В Литве как минимум одну дозу вакцины от COVID-19 получили более 1, 75 млн жителей – 42,1% населения.