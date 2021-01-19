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Во всех городах фиксируется повышенное загрязнение воздуха

Фото pixabay.com

На протяжении нескольких дней в Литве установилась морозная погода. По этой причине дома стали отапливаться более интенсивно, во всех городах страны был зафиксирован рост загрязнения атмосферного воздуха твердыми частицами.

В воскресенье концентрация твердых частиц в Шауляй, Паневежисе, Йонаве и Каунасе превысила дневную норму в 50 микрограммов на кубический метр (мкг / м3), сообщает Агентство по охране окружающей среды.

Наибольшее загрязнение зарегистрировано в Паневежисе — 70 мкг / м3.

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По данным агентства, основными причинами увеличения содержания твердых частиц в окружающем воздухе являются преобладающие неблагоприятные метеорологические условия (очень холодная погода, слабый ветер, отсутствие осадков, колебания температуры) и увеличение интенсивности отопления.

По данным Гидрометеорологической службы Литвы, в понедельник и вторник метеорологические условия по-прежнему будут неблагоприятными для распространения загрязняющих веществ, поэтому вполне вероятно, что в ближайшие дни будут зафиксированы превышения суточного предельного значения.

Относительно более низкие концентрации твердых частиц регистрируются около полудня, поэтому лучше всего проветривать помещение только днем.

Подготовлено ЛК по сообщению BNS

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