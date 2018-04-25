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Во вторник президент с советниками будет работать в Утене

Фото Президентуры/Робертаса Дачкуса

Литовский президент Гитанас Науседа в следующий вторник будет работать в Утянском районе, где встретится с главами местных администраций, общин, представителями сферы образования и СМИ. 

«Отныне президент будет регулярно работать не только в Вильнюсе, но и в регионах страны», – говорится в пресс-релизе администрации президента, распространенном в пятницу.

Как сообщил BNS представитель президента по связям с общественностью Антанас Бубнялис, следующие места в регионах, которые посетит президент, и где будет работать вместе с командой советников, прояснятся в начале следующего года. 

Глава государства вместе с главами самоуправлений Утянского региона во вторник обсудит актуальные вопросы и проблематику, будет искать возможности для укрепления регионального сотрудничества. 

«Эта встреча – продолжение региональной политики главы государства. По инициативе президента в октябре состоялся Форум регионов, на котором руководитель страны призвал укреплять диалог между муниципальных властей и с национальной властью», – отметила администрация президента. 

Во вторник Г. Науседа также посетит Дусетай, где в местном Центре культуры встретится с жителями города и представителями находящейся там Гимназии им. Казимераса Буги.

Позднее президент встретится в Утянской школе искусств с представителями региональных СМИ, обсудит вызовы, встающие перед средствами массовой информации и актуальные для региона вопросы. 

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