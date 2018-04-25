Во вторник разведка представит оценку угроз нацбезопасности Литвы

Фото BFL/Андрюса Уфартаса

Во вторник в парламенте разведслужбы представят оценку угроз национальной безопасности Литвы.

Ситуацию в сфере безопасности на пресс-конференции обсудят директор Департамента госбезопасности (ДГБ) Дарюс Яунишкис и глава Второго департамента оперативных служб при Минобороны, полковник Ремигиюс Балтренас.

Оценку угроз нацбезопасности в виде общего документа эти два ведомства представляют с 2015 года. Согласно закону о разведке, отчет об угрозах нацбезопасности представляется общественности раз в год.

Многие годы в качестве основной угрозы национальной безопасности литовская разведка называет агрессивную политику России, в прошлом году было предупреждение и о более активно действующих в стране китайских службах разведки и безопасности.