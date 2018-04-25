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Во вторник разведка представит оценку угроз нацбезопасности Литвы

  • Фото BFL/Андрюса Уфартаса

Во вторник в парламенте разведслужбы представят оценку угроз национальной безопасности Литвы.   

Ситуацию в сфере безопасности на пресс-конференции обсудят директор Департамента госбезопасности (ДГБ) Дарюс Яунишкис и глава Второго департамента оперативных служб при Минобороны, полковник Ремигиюс Балтренас. 

Оценку угроз нацбезопасности в виде общего документа эти два ведомства представляют с 2015 года.  Согласно закону о разведке, отчет об угрозах нацбезопасности представляется общественности раз в год. 

Многие годы в качестве основной угрозы национальной безопасности литовская разведка называет агрессивную политику России, в прошлом году было предупреждение и о более активно действующих в стране китайских службах разведки и безопасности. 

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