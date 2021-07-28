Во вторник задержан 171 мигрант – максимальное суточное число в этом году

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По предварительным данным, за минувшие сутки пограничники задержали 171 нелегального мигранта, незаконно пересекшего границу Беларуси с Литвой, сообщила Служба охраны государственной границы Литвы (СОГГЛ) в среду.

Это максимальное количество задержанных нелегальных мигрантов за сутки в этом году, общее количество таких задержанных в этом году превысило 3 тысячи.

Из 171 задержанного во вторник все представились гражданами Ирака, либо имели документы граждан этой страны.

Задержанным иностранцам будут сделаны тесты на COVID-19, а до выяснения результатов они будут изолированы. О попросивших убежища лицах информирован Департамент миграции, который рассматривает такие просьбы.

В целом на границе с Беларусью в этом году литовские должностные лица задержали более 3 027 мигрантов. Большинство из них из стран Ближнего Востока и Африки. Только в июле пограничники задержали 2 366 мигрантов, в июне их было задержано 473, в мае – 77, в апреле – 70, а в марте – 8.

Из задержанных в этом году на границе с Беларусью – 1 910 – являются гражданами Ирака или представились ими. Также среди задержанных 191 гражданин Конго, 129 — Камеруна, 83- России, 81- Ирана, 78- Гвинеи, 77- Афганистана, 71- Сирии и других стран. Гражданство части мигрантов еще устанавливается, поскольку у большинства из них нет документов.

С начала года, по предварительным данным, больше всего мигрантов задержали в Шальчининкайском районе — 678. В пределах Друскининкайского района из Беларуси нелегально пересекли границу 655 иностранцев, Варены — 602, Игналины — 437, Швенчёниса — 302, Лаздияй — 176.

Основная часть мигрантов стремится попасть через Литву в страны Западной Европы.

В связи с ростом таких нарушений СОГГЛ укрепила охрану границы с Беларусью.Из-за заметно возросшего потока мигрантов из Беларуси правительство Литвы в минувшую пятницу объявило экстремальную ситуацию в государственном масштабе. Должностные лица страны считают, что выросшие потоки миграции является организованной минским режимом акцией против Литвы.