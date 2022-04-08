Водителей самокатов ждут ограничения 

Darnaus judumo Vilniuje nuotraukos / Kastyčio Mačiūno

В Литве предлагается сузить понятие электросамокат и установить четкие правила движения для водителей этих транспортных средств. Такой проект поправок к закону о безопасном движении зарегистрировал вице-спикер парламента Юлюс Сабатаускас вместе с группой депутатов.

«Подготовить этот проект заставил тот факт, что растет количество серьезных ДТП с участием водителей самокатов, а правил нет. Мы не можем не реагировать на рост числа аварий и травм», – сказал Ю.Сабатаускас.

В законе предлагается установить, что «электросамокат — это двухколесное транспортное средство, работающее на электричестве». Предлагается ограничение мощности до 500 Вт и скорости – до 20 км/ч. Электросамокатами предлагают разрешить пользоваться лицам с 16 или с 14 лет, если подросток прослушал специальные курсы.

Предлагается разрешить движение только тем водителям самокатов, у которых они в хорошем техническом состоянии — горят огни, действует тормоз, на водителе должен быть светоотражающий жилет, а в темное время суток и шлем. Кроме того, по правилам на самокате может ехать только один человек и только по дорогам или по велодорожкам.

Предлагается также запретить водителям самокатов ездить через проезжую часть на пешеходном переходе.

«Летающие» водители самокатов представляют угрозу для людей на пешеходном переходе и для самих себя. Водителям других транспортных средств сложно заметить быстро едущих через дорогу на самокате», – заметил Ю.Сабатаускас.

«По данным Литовской дорожной полиции, в 2021 г. зарегистрировали целых 202 ДТП с участием водителей самокатов. Пострадали 209 человек. Но надо иметь в виду, что не во всех случаях на место происшествия вызывают полицию», – сказал депутат.

В таких ДТП люди получают очень серьезные травмы. По данным приемного отделения Вильнюсской больницы скорой помощи, только за последний год к ним обратились 575 человек, из них 243 получили множественные травмы, 56 человек попали в больницы. В 202 случаях люди получили травмы головы и шеи, 7 из них — опасные травмы головного мозга, 59 — травмы грудной клетки, живота и таза, были травмы, в результате которых люди частично были парализованы. В 396 случаях были получены травмы конечностей.

«1000 недель нетрудоспособности из-за травм конечностей – это не только боль и нарушение привычного течения жизни, но и огромное финансовое бремя для государства», – заметил политик.

Чаще всего водители самокатов получают травмы головы. По данным Жальгирисской клиники, 60–75% пациентов приезжают с рваными ранами и следами ушибов, более чем у половины бывают сломаны зубы, 55% получают переломы нижней челюсти, а 25% – носовой перегородки. Ю.Сабатаускас отметил, что 40% таких пациентов бывает в состоянии алкогольного или наркотического опьянения.

В большинстве стран ЕС мощность и скорость электросамокатов ограничена, им запрещено ездить по пешеходным дорожкам и тротуарам. Международные исследования показывают, что большинство травм, полученных при езде на самокатах, — травмы головы. Более 80 % водителей самокатов, получивших травмы головы, не носили шлем. Большинство травм происходит в вечернее время.

Информация «ЛК», BNS, литовских СМИ