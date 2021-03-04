Военная активность Беларуси и РФ у границы Литвы может расти – разведка

Литовская разведка утверждает, что с большой вероятностью военная активность России и Беларуси у границ Литвы и других государств НАТО в этом году будет расти. Об этом говорится в опубликованном в четверг отчете об угрозах национальной безопасности Литвы.
«С большой вероятностью в 2021 году российские военные маневры у границ Литвы и других стран НАТО будут проходить еще интенсивней», – говорится в нем.
В документе также отмечается, что белорусское военное руководство назвало 2021-ый годом боевой готовности, в ходе которого количество совместных с РФ и прочих военных мероприятий вырастет на треть.
«Поэтому активность российских сил в Беларуси также будет выше, чем в 2020 году, а рост военной активности у границ обычно повышает риск даже случайных инцидентов», – говорится в отчете.
Литовская военная разведка напоминает, что в сентябре этого года в Калининградской области РФ и во всем Западном военном округе пройдут стратегические учения «Запад».
Она утверждает, что военная мощь остается основным орудием сохранения и распространения российского влияния за границей, а ее наращивание и далее будет представлять угрозу национальной безопасности Литвы.
Авторы отчета напоминают, что с началом пандемии COVID-19 в прошлом году Москва объявила о намерении снять эскалацию с военного напряжения между Россией и НАТО, однако позднейшие ее маневры по соседству с НАТО показали, что «фальшивость этой риторики».
Генеральный штаб Вооруженных сил РФ сообщал, что отведет действия стратегических военных учений «Кавказ -2020» от западных границ России вглубь страны, однако эти учения, по словам литовских должностных лиц, и без того проходят в Южном военном округе, подальше от сухопутных границ стран НАТО. Между тем, другие российские военные учения рядом с границами государств НАТО не были отозваны.
«Готовность России добиваться влияния над оппонентами через конфронтацию (включая и военную) не будет снижаться», – прогнозирует литовская контрразведка.
В отчете обращается внимание на то, что Россия увеличивает количество танков в Калининградской области. До 2018 года там был один танковый батальон, затем был создан второй, а в этом году будет создан еще один танковый батальон в новой мотострелковой дивизии.
В качестве фактора напряжения в документе указывается нестабильный режим в Беларуси. С целью сохранения власти президент этой страны Александр Лукашенко в прошлом году обвинил Литву и другие государства Запада во вмешательстве во внутренние дела Беларуси, а также объявил об усилении защиты государственной границы, передислоцировал в западном направлении военные части и провел серию показательных военных учений.
«Хотя интенсивность белорусских военных учений была высока, а враждебная риторика была острой, эти действия режима не оказали существенного влияния на безопасность Литвы и региона. Все же А. Лукашенко продолжает использовать эту риторику, а готовность нестабильного режима и возможность прибегнуть к крайним мерам с целью сохранения власти являются фактором, создающим напряжение по соседству с Литвой», – отмечается в оценке угроз.