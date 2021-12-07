Военная драма «Летчик»: история о любви и мужестве

10 декабря в кинотеатрах выходит фильм «Летчик»- история, основанная на реальных событиях о пережившем настоящий ад военном пилоте.

Действие разворачивается в разгар Второй мировой войны. Фронтовой летчик Николай Комлев во время выполнения задания попадает под обстрел немцев и терпит крушение. Раненый, испытывающий невероятную боль и зверский голод, летчик вынужден бороться не только за выживание среди диких животных, но и скрываться от преследующих его нацистов, которым дано задание – любой ценой найти Николая. Восемнадцать дней в ледяном плену природы кажутся Николаю бесконечным адом…

Невероятная целеустремленность, смелость и бескромпромиссная борьба за жизнь придают Николаю надежду в преодолении нечеловечских испытаний и возможности вернуться домой к любимой девушке.