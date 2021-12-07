Военная драма «Летчик»: история о любви и мужестве

10 декабря в кинотеатрах выходит фильм «Летчик»- история, основанная на реальных событиях о пережившем настоящий ад военном пилоте.
Действие разворачивается в разгар Второй мировой войны. Фронтовой летчик Николай Комлев во время выполнения задания попадает под обстрел немцев и терпит крушение. Раненый, испытывающий невероятную боль и зверский голод, летчик вынужден бороться не только за выживание среди диких животных, но и скрываться от преследующих его нацистов, которым дано задание – любой ценой найти Николая. Восемнадцать дней в ледяном плену природы кажутся Николаю бесконечным адом…
Невероятная целеустремленность, смелость и бескромпромиссная борьба за жизнь придают Николаю надежду в преодолении нечеловечских испытаний и возможности вернуться домой к любимой девушке.
Прототипом главного героя в фильме послужил советский военный летчик и Герой Советского Союза Алексей Петрович Маресьев, который после тяжелого ранения лишился обеих ног, но, несмотря на это, продолжил воевать. На его счету было 86 боевых вылетов и 10 сбитых вражеских самолетов. Мужество и героизм Маресьева вдохновили русского писателя Бориса Полевого на создание произведения «Повесть о настоящем человеке».
РЕЖИССЕР: Ренат Давлетьяров
В РОЛЯХ: Петр Федоров («Елки 2»), Анна Пескова («Пять минут тишины»), Гела Месхи («Черная кошка») и др.
ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ: 95 min
ЖАНР: военная драма
СТРАНА: Россия