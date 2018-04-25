Военно-морские учения НАТО стартуют на севере Атлантики

Военно-морские учения НАТО Dynamic Mongoose 2020 в понедельник начнутся у берегов Исландии.

В учениях, которые продлятся по 10 июля, будут отрабатываться противолодочные операции натовских кораблей в Северной Атлантике. В них примут участие пять подлодок, пять боевых кораблей, а также пять патрульных противолодочных самолетов из шести стран-членов НАТО, в том числе из США, Великобритании, Франции, Канады, Германии, Норвегии и Исландии.

Корабли НАТО уже прибыли в порт столицы Исландии Рейкьявик.

Целью учений, как отмечает НАТО, является «отработка боевых операций подлодок, их противолодочных действий, противолодочная борьба надводных кораблей и осуществление полетов патрульных самолетов для контроля морского пространства или блокады военно-морской активности при подготовке к коллективной обороне и реакции на кризисные ситуации».

Ранее в июне в Балтийском море прошли военные учения Baltops. В них принимали участие 19 стран НАТО – 3 тысячи человек, 29 судов и 29 авиасредств.

Также в Польше состоялись учения Defender Europe 20, в которых участвуют тысячи американских военных.