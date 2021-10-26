Военные и далее будут помогать охранять границу Литвы с Беларусью – А. Анушаускас

Фото kam.lt

Министр обороны Литвы Арвидас Анушаускас заявил, что в связи с продолжающимся наплывом нелегальной миграции литовские военные и далее будут помогать пограничникам охранять границу с Беларусью.

«Армия, начавшая оказывать помощь в начале июля, остается и продолжит предоставление помощи. Поскольку оговоренный период заканчивается в этом месяце, он будет продлен еще на несколько месяцев до тех пор, пока будет действовать экстремальная ситуация, пока ситуация существенно не изменится», – заявил во вторник в интервью LRT А. Анушаускас.

«Военные действительно вносят эффективный вклад в охрану границы», – добавил он.

Он отметил, что дислокация военных на границе осуществляется после консультаций с пограничниками, военных направляют туда, где возможны более крупные потоки мигрантов. По его словам, армия готова реагировать на ситуацию и с помощью сил быстрого реагирования.

«С учетом примера Польши, когда мы видим, что мигранты группируются, мы предусмотрели и определенные силы быстрого реагирования, чтобы можно было организовать привлечение более крупной группы, то есть на месте было бы сконцентрировано больше военных техникой, есть мобильные группы, которые быстро могут реагировать на ситуацию», – сказал А. Анушаускас.

В этом году нелегально перешли границу с Беларусью и попали в Литву свыше 4,2 тыс. мигрантов, большинство из них — иракцы.

Вильнюс обвиняет минский режим в организации потоков мигрантов и называет это гибридной агрессией. По этой причине в стране объявлена экстремальная ситуация. В сентябре с целью остановить незаконную миграцию на границе начали применять политику разворота нелегальных мигрантов.

С того времени в Литву не пропущено более 4 тыс. нелегальных мигрантов.