Военные останутся на погранзаставах, где мигранты пытаются пересекать границу – министры Литвы

Nuotrauka BFL/ Žygimantas Gedvila

В связи с уменьшением потока нелегальной миграции литовские военные будут продолжать патрулировать лишь те участки границы с Беларусью, где мигранты пытаются нелегально пересечь границу.

Об этом в среду договорились министры внутренних дел и обороны Литвы.

«Есть военные на границе. Поскольку количество нелегалов постепенно уменьшается — военные были не во всех, а только в части застав, сейчас они будут дополнять силы пограничников там, где еще встречаются группы нелегалов», — сказал министр обороны Арвидас Анушаускас журналистам.

По его словам, военные останутся дежурить на участках в Варенском районе от от Капчяместиса до Девянишкес, а севернее Девянишкес, в сторону Адутишкис, от них помощи планируется отказаться.

По словам министра внутренних дел Агне Билотайте, пока в стране действует экстремальная ситуация, необходима помощь армии для охраны государственной границы.

«Угрозы на границе с Беларусью не исчезли и не изменились, белорусский режим продолжает пытаться дестабилизировать политический и общественный порядок в соседних странах, появился новый маршрут нелегальной миграции через Россию», — сказала она.

Анушаускас пока не называет количество военнослужащих, которые останутся на границе с Беларусью.

По его словам, военные, несущие службу на границе, лишаются возможности повышать обновлять военные навыки.

«Наряду с пограничниками несут службу наши ополченцы, они, как гражданские лица, несут военную службу добровольно в среднем от 20 до 40 дней в году. Во время этой службы они обычно приобретают военные навыки и учатся. Те добровольцы из двух отрядов уже давно не могут обновить такие навыки, потому что дежурят на границе», — сказал министр обороны.

«Для нас это проблема, потому что мы хотим, чтобы эти военные обновляли свои навыки и проходили обучение, участвовали в учениях. Пограничники делают свою работу, а вот военные немного страдают, помогая им. Думаю, логичным будет сокращение в связи со сложившейся ситуацией», — сказал он.

Военные помогают пограничникам с июля прошлого года, когда в связи с наплывом нелегальных мигрантов из Беларуси в Литве была введена экстремальная ситуация.

По данным МВД, в большинстве случаев сейчас мигранты прибывают из стран происхождения в Россию, затем – в Беларусь, а оттуда уже в Литву.

По данным Службы охраны госграницы Литвы (СОГГЛ), всего в этом году было развернуто 1585 мигрантов, пытавшихся нелегально попасть в Литву из Беларуси.

По состоянию на 3 августа прошлого года, когда СОГГЛ получила право возвращать нелегальных мигрантов, 8106 из них не попали в Литву из Беларуси.

В настоящее время в Литву каждый день пытаются попасть от нескольких нелегалов до нескольких десятков мигрантов, и их поток значительно сократился по сравнению с началом миграционного кризиса.

За сутки пограничники не пропустили в Литву 13 нелегальных мигрантов – СОГГЛ

Во вторник пограничники не впустили 13 нелегальных мигрантов, пытавшихся проникнуть в Литву из Беларуси, сообщила в четверг Служба охраны госграницы Литвы (СОГГЛ).

По данным латвийских пограничников, за минувшие сутки не было попыток незаконного проникновения мигрантов из Беларуси, а во понедельник польские пограничники не впустили 13 нелегальных мигрантов.

Всего в этом году пограничники не пропустили в Литву из Беларуси 1613 нелегальных мигрантов. Пытавшихся нелегально попасть из Беларуси в Латвию в этом году было 2615, а в Польшу – 4631.

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