Военные США в Польше послужат безопасности всего региона

Фото Президентуры/Робертаса Дачкуса

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Дополнительный военный контингент США в Польше послужит безопасности всего региона, заявил находящемуся в Варшаве с визитом президенту Литвы Гитанасу Науседе руководитель Польши Анджей Дуда.

«Все это происходит в контексте повышения безопасности региона, в том числе и безопасности Литвы. Я заверил господина президента, что мы так к этому относимся», – сказал А. Дуда на совместной пресс-конференции президентов двух стран во вторник.

С силами НАТО в Польше по ротационному принципу сейчас служит около 5 тыс. военных США.

В прошлом месяце президент США Дональд Трамп объявил, что переведет из Германии в Польшу дополнительную тысячу военнослужащих.

Польша, в свою очередь, намерена построить комплекс для размещения военных и создать дивизионный командный пункт.

«Мы уделяем этому очень много внимания – безопасность Литвы для нас исключительно важна, и из этой перспективы мы смотрим на свое положение», – сказал президент Польши.

США дислоцировали по роте своих военных в каждой из стран Балтии с 2014 года после аннексии Крыма до осени 2017 года. Они были выведены после размещения в Литве, Латвии и Эстонии международных батальонов НАТО.

Сейчас военные США часто приезжают в Литву на учения из Польши.

Поддержка Польши исключительно важна в свете стремления Литвы укрепить свою воздушную оборону и обеспечить защиту приграничного участка – так называемого Сувалкского коридора.

BNS