Военные завершили работу в НЦОЗ Литвы

Во время второй волны коронавируса к работе на «горячей линии» по номеру 1008 было привлечено 3000 ополченцев. Во время первой волны 1500 военных.

Законы предусматривают, что армию можно привлекать для оказания помощи субъектам гражданской обороны в случае объявления экстремальной ситуации.