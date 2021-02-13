Военные завершили работу в НЦОЗ Литвы

В пятницу военные Сил ополчения Литвы завершили предоставление помощи Национальному центру общественного здоровья (НЦОЗ).
В течение четырех месяцев они собирали информацию о лицах, заразившихся COVID-19, или отвечали на звонки населения с информацией о том, куда общаться и как вести себя в случае заражения вирусом.
К помощи военных прибегали и во время первой волны коронавируса весной прошлого года.
«Почти год литовская армия выделяла помощь различным гражданским и военизированным ведомствам страны. Это самая длительная операция помощи военных в Литве, в ходе которой довелось выполнять и совершенно не характерные для военных функции», – отметил командующий литовской армией, генерал-лейтенант Вальдемарас Рупшис.