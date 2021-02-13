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Военные завершили работу в НЦОЗ Литвы

Vyr.eil. Erikos Čebatorienės nuotraukos/ http://kariuomene.kam.lt

В пятницу военные Сил ополчения Литвы завершили предоставление помощи Национальному центру общественного здоровья (НЦОЗ).  

В течение четырех месяцев они собирали информацию о лицах, заразившихся COVID-19, или отвечали на звонки населения с информацией о том, куда общаться и как вести себя в случае заражения вирусом. 

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К помощи военных прибегали и во время первой волны коронавируса весной прошлого года. 

«Почти год литовская армия выделяла помощь различным гражданским и военизированным ведомствам страны. Это самая длительная операция помощи военных в Литве, в ходе которой довелось выполнять и совершенно не характерные для военных функции», – отметил командующий литовской армией, генерал-лейтенант Вальдемарас Рупшис.

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Во время второй волны коронавируса к работе на «горячей линии» по номеру 1008 было привлечено 3000 ополченцев. Во время первой волны 1500 военных.

Законы предусматривают, что армию можно привлекать для оказания помощи субъектам гражданской обороны в случае объявления экстремальной ситуации. 

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