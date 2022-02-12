Военных НАТО перебросят в страны Восточной Европы

Фото: U.S. Army Europe / Facebook

В НАТО приняли решение о размещении военных контингентов в Румынии, Словакии и Болгарии, пишет немецкое издание Süddeutsche Zeitung.

«Тридцать стран-членов на этой неделе приняли соответствующее предложение военных в рамках письменного процесса принятия решений», — говорится в сообщении.

Министры обороны стран НАТО должны подтвердить решение в ходе встречи на следующей неделе.

Отмечается, что план может быть реализован уже этой весной.

Среди стран, которые выделят войска для контингентов, отдельно отмечаются США и Франция.

Тем временем продолжается переброска войск США в Европу. В частности, в Польшу прибыли американские истребители F-15.