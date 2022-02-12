Военных НАТО перебросят в страны Восточной Европы

В НАТО приняли решение о размещении военных контингентов в Румынии, Словакии и Болгарии, пишет немецкое издание Süddeutsche Zeitung.
«Тридцать стран-членов на этой неделе приняли соответствующее предложение военных в рамках письменного процесса принятия решений», — говорится в сообщении.
Министры обороны стран НАТО должны подтвердить решение в ходе встречи на следующей неделе.
Отмечается, что план может быть реализован уже этой весной.
Среди стран, которые выделят войска для контингентов, отдельно отмечаются США и Франция.
Тем временем продолжается переброска войск США в Европу. В частности, в Польшу прибыли американские истребители F-15.korrespondent.net