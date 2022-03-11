Война РФ не должна выйти за пределы Украины – генсек НАТОвой

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Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что война России против Украины не должна перерасти в войну с альянсом. Об этом сообщает CNN Turk.

По его словам, НАТО резко отреагировало на действия РФ. «Мы обучили десятки тысяч украинских солдат. Против оккупационных сил ведется большая борьба. Эта война не должна превратиться в войну НАТО с Россией, она приведет к еще большим жертвам», – заявил Столтенберг. По мнению генсека, мировое сообщество должно сделать все возможное, чтобы положить конец российской агрессии. «Мы должны сделать все возможное, чтобы положить конец этой войне. Я ценю инициативы Турции. Президент Путин должен положить конец этой войне и полностью вывести свои войска из Украины. Эта война не должна выйти за пределы Украины», – подчеркнул он.

Кроме того, Столтенберг обратился к европейским союзникам и призвал их увеличить оборонные бюджеты.