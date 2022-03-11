Война РФ не должна выйти за пределы Украины – генсек НАТОвой

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что война России против Украины не должна перерасти в войну с альянсом. Об этом сообщает CNN Turk.
По его словам, НАТО резко отреагировало на действия РФ. «Мы обучили десятки тысяч украинских солдат. Против оккупационных сил ведется большая борьба. Эта война не должна превратиться в войну НАТО с Россией, она приведет к еще большим жертвам», – заявил Столтенберг. По мнению генсека, мировое сообщество должно сделать все возможное, чтобы положить конец российской агрессии. «Мы должны сделать все возможное, чтобы положить конец этой войне. Я ценю инициативы Турции. Президент Путин должен положить конец этой войне и полностью вывести свои войска из Украины. Эта война не должна выйти за пределы Украины», – подчеркнул он.
Кроме того, Столтенберг обратился к европейским союзникам и призвал их увеличить оборонные бюджеты.
Он напомнил, что Германия после вторжения РФ в Украину увеличила финансирование военной сферы и порекомендовал другим странам-членам альянса последовать ее примеру.
Ранее глава МИД Германии Анналена Бербок заявила, что НАТО не может закрыть небо над Украиной, так как это втянет альянс в полномасштабную войну, которая развернется в Европе.