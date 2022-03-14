Война в Украине может привести к голоду до 100 млн человек

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При наиболее неблагоприятном сценарии война в Украине может повлечь за собой голод до 100 млн человек, считает немецкий эксперт в области аграрной экономики, профессор университета в Бонне Матин Каим.

В России и Украине выращиваются около трети всей продаваемой на мировом рынке пшеницы, пятая часть кукурузы и производится три четверти подсолнечного масла, заявил Каим в интервью, опубликованном в онлайн-версии газеты Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung.

Обе находящиеся в состоянии военного конфликта страны экспортируют большие объемы продовольствия в Северную Африку и в страны Ближнего и Среднего Востока, в частности Египет, Ливию и Ливан, подчеркнул эксперт. Кроме того, от российского вторжения в Украину и его экономических последствий могут пострадать «еще более бедные страны, где уже сейчас голодает большое число людей», заявил профессор из Бонна, указав, в частности, на Сомали, Чад, Мадагаскар и Бангладеш.