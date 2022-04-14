Война в Украине вызвала нехватку продовольствия для 275 миллионов человек

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Более 275 миллионов человек во всем мире столкнулись с острой нехваткой продовольствия из-за войны России в Украине, которая также вызвала рост мировых цен на продовольствие. Об этом в среду, 13 апреля, заявили министр финансов США Джанет Йеллен, передает Reuters.

Йеллен также сообщила, что созовет других лидеров во время весенних встреч Международного валютного фонда и Всемирного банка на следующей неделе, чтобы обсудить возможные решения по оказанию помощи беднейшим слоям населения, которые тратят большую часть своего дохода на продукты питания.

По ее словам, вторжение России в Украину привело к резкому росту цен на сырьевые товары, усилив глобальное инфляционное давление и создав угрозу энергетической и продовольственной безопасности, торговым потокам и внешним балансам во многих странах.

Она отметила, что международные банки развития предоставляли финансирование для укрепления внутреннего производства продуктов питания, укрепления сетей социальной защиты и разблокирования торгового финансирования, но им также необходимо было делать долгосрочные инвестиции для устранения основных уязвимостей в продовольственных системах.

Напомним, в последние годы на долю Украины и РФ приходилось около 30% мирового экспорта пшеницы и 20% мирового экспорта кукурузы. С началом войны цены на них резко выросли.