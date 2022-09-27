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Война в Украине затянется из-за военной помощи Запада — Орбан

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Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что война в Украине затянется из-за того, что западные союзники предоставляют Киеву военную помощь. Об этом он сказал в своем выступлении в венгерском парламенте в понедельник, 26 сентября, передает Mandiner.

Так, Орбан призвал свой парламент и другие страны готовится к продолжительной войне.

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«В нашем восточном соседстве идет война между Украиной и Россией, и от войны будет страдать все большая и большая часть мира», — заявил он.

«Венгрия сейчас сталкивается с этой глобальной экономической войной. Теперь всем ясно, что следует ожидать затяжной войны. ЕС и США помогают Украине и оружием, и деньгами, а у России запасы безграничны… Запад на стороне войны, Венгрия на стороне мира», — сказал премьер.

Политик также раскритиковал западные санкции против России, заявив, что они якобы превратили «локальную войну в глобальную экономическую войну».

Напомним, Орбан заявил, что война в Украине «может продолжаться до 2030 года», а Украина якобы может «потерять треть или половину своей территории». Глава венгерского правительства также допускает распад Евросоюза в следующее десятилетие. 

korrespondent.net

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