Война в Украине затянется из-за военной помощи Запада — Орбан

«В нашем восточном соседстве идет война между Украиной и Россией, и от войны будет страдать все большая и большая часть мира», — заявил он.

«Венгрия сейчас сталкивается с этой глобальной экономической войной. Теперь всем ясно, что следует ожидать затяжной войны. ЕС и США помогают Украине и оружием, и деньгами, а у России запасы безграничны… Запад на стороне войны, Венгрия на стороне мира», — сказал премьер.

Политик также раскритиковал западные санкции против России, заявив, что они якобы превратили «локальную войну в глобальную экономическую войну».

Напомним, Орбан заявил, что война в Украине «может продолжаться до 2030 года», а Украина якобы может «потерять треть или половину своей территории». Глава венгерского правительства также допускает распад Евросоюза в следующее десятилетие.