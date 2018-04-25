Война за маски. Новое пиратство в коронавирус

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Коронавирус диктует новые правила во всех сферах жизни, в том числе и международной торговле. Самым дефицитным товаром в мире, в связи с эпидемией, стали медицинские маски и другие средства защиты.

Только Китай с начала марта поставил в другие страны предметов медицинского назначения на 1,43 миллиарда долларов. В том числе 3,86 миллиарда медицинских масок. И их все равно не хватает.

Доходит до того, что страны борются между собой за поставки масок. Особенно пруспели в этом США, где на данный момент зафиксировано наибольшее количество людей с коронавирусом.

Обиженная Германия

Власти Берлина заказали респираторы класса FFP2 для полицейских, которые продолжают работать во время кризиса. Министр внутренних дел Берлина Андреас заявил, что Берлин приобрел маски у американской компании, но они были изготовлены в Китае. Но в итоге маски в Германию так и не попали, хотя немцы за них уже заплатили.

Американские чиновники перехватили партию 200 000 масок в Бангкоке.

«Даже во времена глобального кризиса мы не должны руководствоваться методами Дикого Запада», — сказал Гейзель, призывая федеральное правительство Германии оказать давление на США, чтобы они соблюдали международные правила.

Глава парламентской группы СДПГ Рольф Мютзенич заявил, что конфискация была «незаконной», и призвал выяснить обстоятельства инцидента. «Нельзя использовать незаконные методы при приобретении защитных масок. Это особенно верно для партнеров… даже если их не хватает. Если сообщения о таких событиях подтвердятся, федеральное правительство должно решить эту проблему и призвать к последствиям», — сказал он.

В Германии назвали действия американцев “современным пиратством”, но маски себе не вернули.

Досталось и Франции

Региональные руководители во Франции также жалуются, что американцы перекупают у них из-под носа медицинские товары.

Глава регионального совета Иль-де-Франс Валери Пекрессе сравнила битву за медицинские маски с охотой за сокровищами.

«Я нашла партию масок, но американцы, — и здесь я говорю не об американском правительстве, — так вот, американцы нас обошли, они предложили в три раза больше и к тому же были готовы заплатить деньги вперед», — жалуется французский политик.

Как рассказал Рено Музелье, глава региона Прованс — Альпы — Лазурный берег и председатель Ассоциации регионов Франции, власти одного из французских регионов заказали «несколько миллионов» масок у китайского производителя. «Заказ с предоплатой был осуществлен, маски были изготовлены, — пояснил Музелье, — Но сегодня утром на взлетной полосе в Китае, французский заказ был перекуплен американцами за наличные, и самолет, который должен был прилететь во Францию, отправился прямо в Соединенные Штаты».

Глава французского региона Гранд-Эст Жан Роттнер подтвердил телеканалу RTL эти сведения. «Действительно, на взлетной полосе американцы достали наличные и заплатили в три или четыре раза дороже за заказы, которые сделали мы. Так что, действительно, нужно сражаться», — сказал он.

По словам главы еще одного региона, который решил сохранить анонимность, были зафиксированы и другие подобные случаи. «Масок становится все меньше, и американцы покупают их везде, где только находят, независимо от цены», — сказал собеседник.

Он подчеркнул, что покупатели из США «платят двойную цену, даже не глядя на товар». «Мы не можем себе такого позволить», — добавил французский чиновник.

Обскакали Канаду

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо 2 апреля также поручил проверить факт перекупки и переправки в США защитных масок, заказанных Канадой у одного из производителей хоккейной экипировки.

Между тем чиновник министерства национальной безопасности США рассказал агентству Рейтерс на условиях анонимности, что американские компании и правительство платят намного выше рыночной цены за медицинские товары, приобретаемые за рубежом.

Чиновник сказал, что США не остановятся до тех пор, пока «у нас не будет всего с избытком», и такие закупки за рубежом, скорее всего, продлятся до конца августа. «Мы приберем к рукам все, что сможем», — сказал чиновник.

Представитель Генштаба США, контр-адмирал Джон Полоучик, отвечающий за поставки в страну медицинских материалов для борьбы с эпидемией, заявил, что “правительство прочесывает планету” в поиске “индивидуальных средств защиты”. Ежедневно на брифинге адмирал отчитывается перед нацией о том, сколько самолетов, с каким количеством масок, респираторов и перчаток было отправлено в США за сутки.

Первая мировая “масочная война”, в которой армиями поставщиков руководят контр-адмиралы и генеральные секретариаты обороны и нацбезопасности, еще явно не закончена.