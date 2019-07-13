Volkswagen прекратил выпуск легендарной модели «Жук»

Фото из открытых источников

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Компания Volkswagen 10 июля прекратит производство последней версии легендарной модели «Жук» (Beetle), которое велось на заводе в Пуэбле (Мексика). Это поставит точку в более чем 80-летней истории «Жука».

Как напоминает журнал «За рулем», «Жук» стал символом послевоенного экономического возрождения Германии и растущего благосостояния среднего класса, а позднее и символом контркультуры 1960-х годов. Дизайн оригинальной модели создал австрийский инженер Фердинанд Порше.

Volkswagen «Жук» первого поколения выпускался с 1938 по 2003 год, а всего с конвейера сошло свыше 21,5 млн «Жуков». Этому автомобилю принадлежит звание самого массового в истории, производившегося без пересмотра базовой конструкции. С 1998 по 2010 год компания производила модель New Beetle, которая заметно отличалась от оригинального «Жука». Третье поколение модели дебютировало в 2011 году. С 1996 года «Жуки» выпускались только в Мексике.

фото из открытых источников

Перед снятием легендарной модели с производства Volkswagen выпустила около 6 тыс. автомобилей ограниченной серии Final Edition. Volkswagen Beetle Final Edition доступен только с 2-литровым 176-сильным турбомотором и 6-ступенчатой автоматической коробкой передач. Для купе и кабриолета прощальной версии предусмотрены два особых цвета кузова, эксклюзивная отделка салона, колесные диски в ретро-стиле и специальные шильдики. Последний выпущенный «Жук» отправится в музей.