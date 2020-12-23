Волонтеры и мэрии Литвы в среду призывают почтить жертв COVID-19

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Национальный центр координации волонтёрской помощи Stiprus kartu («Сильны вместе») и Ассоциация самоуправлений Литвы в среду вечером призывают почтить память жертв COVID-19.

«Сегодня мы призываем жителей Литвы символически с 19 до 20 часов потушить праздничные украшения, огни рождественских елок и почтить прямых и непрямых жертв COVID-19», – написал в социальной сети «Фейсбук» центр Stiprus kartu.

«Это время остановиться и задуматься, выразить солидарность с теми, для кого эта пандемия стала периодом лишений и тяжких испытаний», – говорится в сообщении.

По утверждению организаторов, в среду вечером будут потушены огни рождественских елок всех городов страны и уличных украшений.

Одновременно инициаторы надеются, что также поступят и торговые центры, магазины, общественные учреждения, организации, компании, все жители страны.

По данным среды, совокупное количество заразившихся коронавирусом в Литве превысило 120 тыс., до сих продолжают болеть более 62,4 тыс. человек.

От COVID-19 в стране скончались 1143 человек, еще 572 зараженных скончались по другим причинам.